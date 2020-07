Vitesse alleen koploper eredivisie na winst op AZ in blessuretijd

Vitesse heeft zich alleen aan kop van de eredivisie genesteld door op eigen veld op de valreep met 2-1 te winnen van AZ. Matús Bero schoot in de blessuretijd in de herkansing een penalty binnen, nadat de eerste strafschop was afgekeurd wegens te vroeg inlopen.

De Arnhemmers - ongeslagen met drie overwinningen en twee gelijkspelen - waren al koploper na de vierde speelronde, maar toen nog samen met Willem II. De Tilburgers verloren vandaag met 1-0 van Feyenoord, waardoor Vitesse nu alleen koploper is.