Duitsland wil af van nazi-invloeden in telefoonalfabet

Als je iemand aan de lijn hebt die je niet goed verstaat, kun je via het telefoonalfabet toch duidelijk maken hoe je een woord spelt. Bijvoorbeeld met de J van Johannes, de O van Otto, de R van Rudolf, de A van Anton en de M van Marie. In Duitsland kennen ze een soortgelijk systeem, maar daar is de Buchstabiertafel zelfs officieel vastgesteld door het Deutschen Instituts für Normung (DIN).

Door de jaren heen is de lijst wel wat aangepast. En dat willen de Duitsers opnieuw doen, want een heel aantal namen dateert uit de jaren dertig en is er door de nazi's op gezet. Voor die tijd waren er namen van Hebreeuwse oorsprong op de lijst te vinden: de D van David, de J van Jacob, de N van Nathan, de S van Samuel en de Z van Zacharias.

Gebaar

Daar moesten de nazi's weinig van hebben. David werd daarom Dora, Jacob werd Jot, Nathan veranderde in Nordpol, Siegfried verving Samuel en Zacharias moest het veld ruimen ten faveure van Zeppelin. Na de oorlog werd die 'ontjoodsing' van het telefoonalfabet maar ten dele teruggedraaid. En al kon Samuel zich officieel de S weer toe-eigenen, tot op de dag van vandaag is Siegfried gebruikelijker.

Michael Blume, coördinator van de antisemitismebestrijding in de deelstaat Baden-Württemberg, stuurde daarom vorig jaar een brief naar het DIN waarin hij opriep de huidige lijst te vervangen door de lijst die gebruikt werd voordat de nazi's aan de macht kwamen: "Het is een mooi gebaar om te laten zien hoe de lijst er oorspronkelijk uitzag, in het jaar dat we vieren dat er 1700 jaar Joods leven is in Duitsland", schreef Blume volgens Tagesschau. Zijn verzoek werd ondersteund door de Centrale Raad voor Joden in Duitsland.

Culturele diversiteit

Komende herfst komt er een voorstel voor een compleet nieuwe lijst, waarvoor waarschijnlijk de namen van steden gebruikt worden. Het publiek mag zich er dan ook over buigen. Tot die lijst officieel is aangenomen, naar verwachting medio 2022, zal het telefoonalfabet van voor 1934 gebruikt worden.

Dat er helemaal afgestapt wordt van voornamen, komt volgens Julian Pinnig van het DIN "omdat het heel moeilijk is een spellingsalfabet met voornamen te maken dat de culturele diversiteit van de Duitse bevolking goed weerspiegelt", zo schrijft de Süddeutsche Zeitung.