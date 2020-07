AZ komt vroege achterstand moeiteloos te boven en sloopt Sparta met 5-1

Na twee eredivisieduels zonder zege heeft AZ weer eens de volle drie punten gepakt. De ploeg uit Alkmaar won in Den Haag met 5-1 van Sparta, dat zijn tweede nederlaag van het seizoen leed.

AZ begon slordig aan het duel. Een fout van Ron Vlaar bleef onbestraft, maar na een misverstand tussen doelman Marco Bizot en rechtsback Jonas Svensson was Sparta-aanvaller Abdou Harroui wel trefzeker.

De vreugde van Sparta was van korte duur, want twee minuten later schoot Oussama Idrissi op aangeven van Vlaar alweer raak.

Tandem Boadu-Stengs op dreef

AZ speelde Sparta daarna bij vlagen zoek en Myron Boadu (twee keer op aangeven van Calvin Stengs) en Idrissi voerden de score voor rust verder op.

Na rust nam AZ, waarschijnlijk met het Europa League-duel bij Partizan Belgrado van donderdag in het achterhoofd, wat gas terug. Sparta zette af en toe aan, maar AZ bleef het gevaarlijkst en kwam via een penalty van Teun Koopmeiners nog op 5-1.