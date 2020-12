Warner Bros. brengt nieuwe films tegelijk uit in bioscoop en op HBO Max

Filmproducent Warner Bros. gaat volgend jaar alle nieuwe films in de VS gelijktijdig uitbrengen in de bioscoop en op HBO Max. De films zullen vanaf de dag van de première in de VS een maand beschikbaar zijn bij de streamingdienst. Daarna zijn ze alleen in de bios te zien.

Het gaat om een experiment van een jaar. Warner Bros. wil in 2021 enkele grote titels uitbrengen, zoals The Matrix 4, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Tom & Jerry en Dune.

"Deze ongewone tijd vraagt om creatieve oplossingen", zegt ceo Ann Sarnoff tegen techsite The Verge. "We willen niets liever dan weer films uitbrengen op het witte doek. Nieuwe films zijn van levensbelang voor de bioscopen, maar we moeten onder ogen zien dat de meeste filmtheaters in Amerika het hele volgende jaar waarschijnlijk nog maar beperkt publiek toelaten."

Grote concurrenten

Warner Bros. is een van de grootste filmproductiebedrijven ter wereld. Het bedrijf brengt ook tv-series, games, dvd's en muziek uit en exploiteert enkele pretparken.

De keuze om nieuwe releases meteen bij HBO Max aan te bieden is opvallend, want streamingdiensten gelden juist als grote concurrenten van de bioscopen. HBO Max is in Nederland niet beschikbaar.