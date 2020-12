Penalty's en knappe comebacks helpen Spurs, Milan en Lille naar knock-outfase

Tottenham Hotspur, AC Milan en Lille spelen ook in 2021 Europa League-voetbal.

De Spurs zijn na een 3-3 gelijkspel bij LASK Linz, vanwege het onderlinge resultaat over twee wedstrijden, niet meer te achterhalen door de Oostenrijkers in groep J. AC Milan en Lille knokten zich in groep H naar knappe comebackzeges, tegen respectievelijk Celtic (4-2) en Sparta Praag (2-1).

Tottenham leek met een verdiende achterstand, LASK creëerde goede kansen, te gaan rusten. Maar in de blessuretijd van de eerste helft poetste Gareth Bale vanaf de penaltystip de openingstreffer van Peter Michorl weg: 1-1.

LASK toont veerkracht

Na rust kwamen de Spurs, waar Steven Bergwijn inviel, tweemaal op voorsprong via Son Heung-min en invaller Dele Alli, die de tweede Engelse strafschop van de avond benutte. Maar tot tweemaal toe kwam LASK ook weer op gelijke hoogte, via Johannes Eggestein en Mamoudou Karamoko (3-3).