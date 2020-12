Arsenal wint mét publiek, Bale helpt Spurs, Bosz overwintert met Leverkusen

Topclubs Arsenal, Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur, AC Milan en Lille spelen ook in 2021 Europa League-voetbal.

Met 2.000 supporters op de tribune wist Arsenal op halve kracht met 4-1 van Rapid Wien te winnen. Bij rust was het al 3-0 na doelpunten van Alexandre Lacazette, Pablo Mari en Edward Nketiah.

De Arsenal-fans hielden zich niet aan het zangverbod. Zo ging het minutenlang over de teruggekeerde mascotte Gunnersaurus ('There's only one Gunnersaurus').

In de tweede helft maakte Rapid Wien de 3-1, maar de 20-jarige invaller Emile Smith Rowe bepaalde de eindstand op 4-1. Arsenal is daarmee zeker van de eerste plaats in de groep met Molde, Wien en Dundalk.

Bale en Son

Aartsrivaal Tottenham is na een 3-3 gelijkspel bij LASK Linz, vanwege het onderlinge resultaat over twee wedstrijden, niet meer te achterhalen door de Oostenrijkers in groep J. AC Milan en Lille knokten zich in groep H naar knappe comebackzeges, tegen respectievelijk Celtic (4-2) en Sparta Praag (2-1).