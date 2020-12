Ondanks beloften kabinet, nemen fatale ongelukken niet af

Het aantal verkeersslachtoffers moet naar beneden. Een belangrijke taak, ook voor het nieuwe kabinet, vindt het CDA. Verkeersveiligheid is weliswaar een 'nationale prioriteit' van het huidige kabinet, maar de cijfers blijven volgens de partij nog altijd veel te hoog.

Vooral de N-wegen (6 procent van alle wegen) zijn in Nederland onveilig, daar viel een vijfde van alle verkeersdoden. "Dit soort wegen is vaak wel tot factor 10 onveiliger dan snelwegen. Ondanks dat we op snelwegen harder rijden", zegt verkeersdeskundige hoogleraar Bert van Wee.

Vergevingsgezinde wegen

CDA-Kamerlid Wytske Postma wil dat het kabinet met praktische maatregelen komt. "Zorg bij de N-wegen bijvoorbeeld dat de berm aan de rechterkant verhard is. Dat als je niet oplet, dat je eruit kunt sturen. Dat is soms al genoeg." Postma denkt verder aan tussenstroken die beide weghelften beter van elkaar scheiden, ribbels, betonnen blokken en de bescherming van fietspaden. "Je wilt niet dat als je een stuurfout maakt, je op het fietspad komt."

Vergevingsgezinde wegen zijn wegen die zo zijn ontworpen dat schade aan mensen en goederen bij ongevallen wordt beperkt. Dat betekent wanneer iemand naast de weg terechtkomt de berm het je 'vergeeft' en dat je nog op de weg kunt komen. "Maar we zien langs veel wegen obstakels als lantaarnpalen, bomen. Als je bijvoorbeeld niet oplet of je krijgt een klapband en raakt van de weg af, kan je daar met hoge snelheid tegenaan rijden. Dat loopt vaak dodelijk af."

Sinds 2013 stijgt het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. In 2019 vielen er 661 doden in het verkeer. Ouderen en jongeren vormen in de statistieken de grootste groep. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om naar nul verkeersslachtoffers te gaan in 2050.

Op het Regius College in Schagen zit de angst er goed in. Al twee leerlingen zijn aangereden op de onveilige N248. De 16-jarige Tijme Zoetelief werd twee weken geleden begraven. Een jaar geleden overleed een 14-jarige jongen uit Julianadorp toen hij ook op de fiets de N-weg wilde oversteken. Bezorgde ouders zijn inmiddels een petitie gestart.