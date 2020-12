Feyenoord onderuit in Europa League, maar overwinteren kan nog

Slecht was het niet wat Feyenoord donderdagavond in de Europa League tegen Dinamo Zagreb liet zien, maar een goed resultaat zat er nooit echt in. De Kroaten waren effectief: 0-2.

Door de uitslag in De Kuip en de overwinning van Wolfsberger op CSKA Moskou in dezelfde groep, is Dinamo Zagreb zeker van groepswinst en kan Feyenoord volgende week alsnog wel de volgende ronde halen.

Het moet dan winnen op bezoek bij Wolfsberger AC.