Succescoach Ehren neemt ook Belgische hockeysters onder zijn hoede

Ehren is daarmee de logische opvolger van Niels Thijssen, die besloot per direct zijn taken neer te leggen. Ehren en Thijssen werkten in het verleden al vaak samen en zijn tevens goede vrienden.

"Dat was een voorwaarde", zegt de 47-jarige Ehren, die al assistent was bij de 'Red Panthers'.

Raoul Ehren is de nieuwe bondscoach van de Belgische hockeysters, een functie die hij in elk geval tot en met het EK komende zomer gaat combineren met zijn werkzaamheden bij Den Bosch.

"Niels heeft zichzelf de tijd gegeven alles eens op een rijtje te zetten. De conclusie was dat hij toe was aan iets nieuws, misschien wel iets zonder hockeycoaching", weet Ehren, die vooralsnog geen problemen ziet om in twee functies actief te zijn met een bomvolle agenda in het vooruitzicht.

Succesvolste coach

Ehren is met afstand de succesvolste coach in het Nederlandse vrouwenhockey van de laatste tijd. In ruim tien jaar leidde hij Den Bosch naar liefst acht landstitels en twee Europa Cups.

In het verleden was Ehren ook vijf jaar actief als coach van Jong Oranje (vrouwen), maar een dienstverband bij de Nederlandse ploeg is volgens hem nooit ter sprake geweest.

De Belgische hockeysters plaatsen zich de laatste jaren steeds vaker voor de grote toernooien, met als hoogtepunt EK-zilver in 2017. Voor de Olympische Spelen in Tokio wist België zich niet te kwalificeren.