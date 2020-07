PSV krijgt dapper strijdend RKC in het laatste kwartier op de knieën

Trainer Mark van Bommel koos voorin voor Mohammed Ihattaren, Donyell Malen en Cody Gakpo, met Steven Bergwijn daarachter. Bij tegenstander RKC zette Fred Grim op het laatste moment Dylan Vente in de punt van de aanval, omdat Mario Bilate geblesseerd was geraakt in de warming-up.

Aankoop Ritsu Doan ontbrak nog in de selectie van PSV, omdat de werkvergunning voor de Japanner nog niet binnen is.

PSV verloor de laatste drie competitieduels op bezoek bij RKC, dat bovendien vorig seizoen in het bekertoernooi te sterk was voor de Eindhovenaren.

De tweede helft was nog geen drie minuten oud, toen Ihattaren voor een leeg doel had gemist en Gakpo keeper Etienne Vaessen onder vuur had genomen. Ondanks die benauwde momenten leek RKC steeds meer in een stunt te gaan geloven, omdat de Eindhovenaren met hun enorme aanvalslust achterin ook steekjes lieten vallen.

Uiteindelijk was het echter RKC dat zijn eigen glazen ingooide met een eigen goal van routinier Paul Quasten, na een zoveelste slalom van de bij vlagen ongrijpbare Ihattaren.

Met nog een klein halfuur op de klok wist PSV dat ook de overwinning er nog in zat. En de bal viel uiteindelijk ook goed voor de Eindhovenaren. Eerst voor de voeten van Timo Baumgartl, die met een dropkick doel trof. Daarna profiteerden de invallers Bruma als aangever en Kostas Mitroglou als afmaker uitstekend van de geboden ruimte.

Powerplay

"Fijn dat je in de rust even de tijd hebt om het neer te zetten", zei Van Bommel. "Ik ben heel tevreden over de manier waarop we de wedstrijd hebben kunnen draaien. Het leek in de tweede helft wel powerplay."