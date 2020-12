Topdrukte in Franse havens in aanloop naar brexitbeperkingen

In Franse havenplaatsen als Calais zijn in de aanloop naar nieuwe brexitbeperkingen lange files ontstaan van vrachtwagens met goederen voor Groot-Brittannië. Veel Britse bedrijven gebruiken de laatste maand dat de Britten nog onder de douane-unie vallen om zoveel mogelijk spullen het Kanaal over te brengen.

Op 31 december loopt de overgangssituatie af die geldt sinds de Britten begin dit jaar officieel de Europese Unie verlieten. Over de manier waarop de handel vanaf januari verloopt, is nog altijd geen akkoord bereikt. Veel Britse bedrijven zijn bang dat het zeker de eerste maanden een moeizame situatie wordt en willen daarom nu vast extra voorraad aanleggen.

De drukte in de Franse doorvoerhavens en bij de Eurotunnel is volgens de Vlaamse omroep VRT tot in België te voelen. Om een verkeerschaos in Calais te voorkomen, wordt al ver voor de havenplaats het verkeer tegengehouden.

Een regionale transportfederatie zegt tegen Franse media dat de drukte al twee weken aan de gang is en dat vervoerders die al jaren met Groot-Brittannië werken nog nooit zo veel goederen in zo'n korte tijd hebben vervoerd. De transportfederatie klaagt dat het verkeersplan rond de Franse havens niet voldoet.