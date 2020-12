Honderden Ethiopische immigranten aangekomen in Israël

In Israël is een groep van ruim 300 immigranten uit Ethiopië aangekomen. Ze werden met een feestelijke ceremonie ontvangen op het vliegveld van Tel Aviv. De plechtigheid was vanwege de belofte die de Israëlische regering in 2015 deed om duizenden Ethiopische Joden binnen vijf jaar toe te laten in het kader van gezinshereniging.

Het is een heikele kwestie in Israël, want de Ethiopiërs hebben een Joodse achtergrond en veel van hen belijden ook het joodse geloof, maar volgens de orthodox-religieuze voorschriften zijn ze officieel niet joods. Ze zijn in de loop der eeuwen bekeerd tot het christendom, daartoe vaak gedwongen door de Ethiopische keizers.

Toch heeft de Israëlische regering zich ten doel gesteld om hen toe te laten. De groep die vandaag aankwam werd begeleid door minister Tamano-Shata van Immigratie en Integratie, de eerste Israëlische bewindspersoon die in Ethiopië is geboren en die zelf als immigrant naar Israël is gekomen.

Een grote officiële delegatie, waar premier Netanyahu en zijn vrouw deel van uitmaakten, heette de immigranten welkom.