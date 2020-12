Komen jouw pakketjes op tijd? 'Het wordt heel spannend'

Het waarmaken van de slogan 'Vandaag besteld, morgen in huis' wordt deze week een flinke uitdaging voor sommige webshops. De grootste postbezorger, PostNL, zit namelijk aan zijn taks: door recorddrukte haalt het bedrijf momenteel geen pakketjes meer op bij webwinkels. Waarschijnlijk komen sommige Sinterklaascadeautjes daardoor niet op tijd aan.

Om hoeveel pakketjes het gaat, kan PostNL niet zeggen. Maar volgens techbedrijven die de bezorgsoftware leveren, kunnen die aantallen weleens flink oplopen. "In mijn 25 jaar in deze sector heb ik deze drukte niet eerder gezien", zegt Jeroen Gehlen, directeur van Wuunder, een online transportmanagementsysteem.

Het aantal pakketjes dat nog onderweg is en moet worden afgeleverd, is ongekend hoog, zegt hij. Dat blijkt uit zijn pakketradar met daarin data van onder meer de grootste vervoerders: PostNL, DHL Parcel, DPD en GLS.

Mensenwerk

Van het aantal bestellingen dat tot en met vorige week bij webwinkels is opgehaald, is 86 procent nog in dezelfde week bezorgd. Zo'n 14 procent was maandag echter nog steeds niet geleverd. "En dat is meer dan voorheen", zegt Gehlen. "Er zitten as we speak dus nog honderdduizenden pakketjes in de pijplijn. En die moeten er wel uit zien te komen." Het is volgens hem dan ook onvermijdelijk dat pakjes te laat gaan komen. "Als de marktleider al geen zendingen meer accepteert, wordt het heel spannend."

Ook Jan-Willem Roest van softwarebedrijf Paazl is voorzichtig. "Ik durf niet te zeggen of de pakketjes op tijd zijn zaterdag. Het is van zoveel dingen afhankelijk." Volgens hem bereiken vooral de "uitwassen" de media. "Maar ik durf te zeggen dat meer dan 95 procent van de producten wel op tijd wordt bezorgd. Besef dat het mensenwerk is. Het blijft een utopie dat we een heel model moeten bouwen voor die paar piekmomenten per jaar. De oplossing is er al: gespreid bestellen."

'Perfect storm'

Dat PostNL nu aangeeft het niet allemaal te redden, is volgens Roest geen gekke zet. "Dat is goed en eerlijk. Je kan je als bedrijf nog zo goed voorbereiden, maar dan kan er toch iets gebeuren. Het is misschien echt een perfect storm." Bovendien is het in deze tijd nu eenmaal heel lastig om de klant tevreden te houden", voegt hij toe.

Met het belang van die opening van zaken is Gehlen het eens. "Ik vind het zo knap dat een bedrijf zich niet groter maakt dan het is. Als PostNL nu niks aan de webwinkels had laten weten, had dit grotere problemen opgeleverd. Het betekent ook dat grote volumes pakketjes niet bij PostNL terechtkomen, maar bij concurrerende transportbedrijven. Als je nu een pakketje hebt dat je voor de feestdagen dringend wilt bezorgen bij een familielid kun je in ieder geval soms nog kiezen voor een andere vervoerder."

Kerstbestellingen

Voor de consumenten die het advies 'gespreid bestellen' hebben gemist en handenwringend voor de deur wachten, hebben de techneuten weinig goed nieuws. "Ik vrees dat je dit nu te slikken hebt. Transport is nog echt mensenwerk, en dat gaat weleens mis. Daarnaast is het ook simpelweg niet realistisch om - als je met bestellen wacht tot 23.55 uur op de dag voor Sinterklaas - te verwachten dat je pakket de volgende dag aankomt", aldus Gehlen.

En hoe zit het dan met Kerstmis, moet je daar nu al je online bestellingen voor plaatsen of kan dat nog even wachten? PostNL zegt dat het komende week rustiger wordt. "Dan kunnen we alles weer ophalen."

Maar daarna wordt het weer drukker, in aanloop naar Kerst. "Of we dan nog steeds alles kunnen ophalen, kunnen we niet zeggen", zegt PostNL. "Dat hangt onder meer af van of winkelstraten gewoon openblijven of weer eerder dichtgaan, zoals we in de Sinterklaasperiode hebben gezien."