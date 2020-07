ADO schudt thuis VVV met een magere overwinning van zich af

Met een moeizame 1-0 heeft ADO Den Haag van VVV Venlo gewonnen. Een treffer vlak voor rust van Shaquille Pinas was voldoende om VVV zonder punten terug naar Venlo te sturen.

Beide elftallen begonnen energiek aan het duel in Den Haag. De thuisploeg, die Danny Bakker door een schorsing voor het eerst sinds 11 november 2018 in een eredivisiewedstrijd miste, kreeg in het begin iets meer mogelijkheden dan VVV.

Geen penalty

Halverwege de eerste helft had het elftal van trainer Alfons Groenendijk reden tot klagen toen Tomás Necid in het strafschopgebied door Christian Kum werd neergehaald en daarvoor geen penalty kreeg. Zowel arbiter Siemen Mulder als de VAR vond het delict niet zwaar genoeg voor een strafschop.

Desondanks kwamen de Hagenezen vlak voor rust op voorsprong. Pinas, centrale verdediger van beroep, tikte een indraaiende vrije trap van John Goossens als een spits van dichtbij binnen. Het was zijn eerste doelpunt in de eredivisie.