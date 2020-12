Duizenden Rohingya overgeplaatst naar Bengaals eiland, ondanks felle kritiek

De regering van Bangladesh is begonnen met het overbrengen van duizenden Rohingya-vluchtelingen naar een klein eiland in de Golf van Bengalen. De vluchtelingenkampen voor Rohingya in het land zitten overvol en de hygiëne is er zeer slecht. Toch zien veel Rohingya het niet zitten naar Bhashan Char te verkassen.

Op het eilandje is plaats voor zo'n 100.000 vluchtelingen, een klein deel van de miljoen Rohingya die buurland Myanmar zijn ontvlucht. Daar worden ze vervolgd. Myanmar, dat overwegend een boeddhistische bevolking heeft, erkent het staatsburgerschap van de Rohingya niet, omdat het een moslimminderheid is. Veel van de gevluchte Rohingya zijn in Bangladesh terechtgekomen.

Vloedkering

Tot twintig jaar geleden bestond het eilandje waar de vluchtelingen naartoe gebracht worden niet. Het is ontstaan uit sedimenten van het Himalaya-gebergte, die via de rivier in de Golf van Bengalen zijn beland. Bangladesh kent meerdere van dat soort eilandjes, die vaak ook weer verdwijnen vanwege moessonregens.

Ook Bhashan Char heeft met zulke regens te maken, maar de regering van Bangladesh heeft honderden miljoenen dollars gestoken in een stalen vloedkering. Ook zijn er meer dan honderd schuilplaatsen voor cyclonen op het eiland gebouwd.

Door die maatregelen is het veilig genoeg voor de Rohingya, vindt Bangladesh, maar de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties zijn het daar niet mee eens. Zij vrezen duizenden doden bij een orkaan in het gebied. Sinds het plan in 2015 werd voorgesteld, tekent de VN er al bezwaar tegen aan.

'Vrijwillig vertrek'

Desondanks worden vanaf vandaag de eerste paar duizend Rohingya vanuit de stad Cox's Bazar naar het eiland gebracht. Vrijwillig, beweert Bangladesh, maar journalisten en mensenrechtenorganisaties ter plaatse tekenen andere verhalen op.

Er zijn lijsten samengesteld van vluchtelingen die naar het eiland vertrekken zonder dat ze zich daarvoor hebben opgegeven. Ngo Refugees International spreekt van "niets minder dan een gevaarlijke massadetentie van Rohingya, die de internationale mensenrechten schendt".