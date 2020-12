In de badkamer hoorde Russell dat hij Hamilton vervangt: 'Surrealistisch'

Geroge Russell - AFP

De een z'n dood is de ander z'n brood. Nu Lewis Hamilton is geveld door het coronavirus krijgt zijn jonge landgenoot George Russell een kans bij het Formule 1-team van Mercedes. De 22-jarige Russell rijdt normaal gesproken in de middelmatige Williams. De auto presteert beter dan vorig jaar, maar podiumplaatsen zitten er bij lange na niet in. Verder dan een elfde plaats kwam hij niet. Hoe anders is dat bij topteam Mercedes, maar Russel houdt zich op de vlakte. "Ik ga mezelf geen druk opleggen. Ik ga vooral genieten, mijn best doen en leren." Het moment waarop Russell hoorde dat hij Hamilton zou vervangen zal hij niet snel vergeten. Russell hoorde het van teambaas Toto Wolff, tevens zijn persoonlijke manager. "Hij belde me 's nachts dat Lewis besmet was. Ik stond in de badkamer en toen zei hij "ik wil dat jij rijdt". Dat was vrij surrealistisch." Vaak in de achterhoede Russell is een van de maar liefst drie coureurs die eind 2018 de overstap maakte van de Formule 2 naar de koningsklasse. Ook Alexander Albon (Toro Rosso) en Lando Norris (McLaren) promoveerden, zij lieten in de eerste twee jaar meer van zich horen dan Russell. Albon was al na een half jaar teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, toen Pierre Gasly werd teruggezet naar het zusterteam. Norris pakte bij de openingsrace van dit jaar in Oostenrijk zijn eerste podiumplaats.

George Russell in duel met Lando Norris - EPA

In de luwte presteert ook Russell uitstekend. "Vooral op zaterdag bij de kwalificatie is hij ijzersterk", zegt NOS-commentator Louis Dekker. "Hij haalt namelijk meer uit de auto dan erin zit. Geregeld haalt hij de tweede kwalificatiesessie, terwijl de auto daar eigenlijk niet sterk genoeg voor is. Hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij in de F1 nog geen sterke teamgenoot heeft gehad." "Het wordt wel hoog tijd dat Russell zijn goede zaterdagen eens bekroont met WK-punten, maar dit is het weekeinde om dat te laten zien." Dat Russell niet zo in de schijnwerpers staat, doet niets af aan zijn talent, zegt Dekker. "Hij wordt al jaren gezien als een toekomstig wereldkampioen, dat is niet veranderd. Bij Williams maakt hij weleens een foutje, maar het wordt hem veel minder nagedragen omdat hij bij Williams rijdt."

Russell maakt onderdeel uit van het opleidingsteam van Mercedes. Dat hij op een dag plaats zou nemen in een auto van het vlaggenschip was een kwestie van tijd. Russell: "De omstandigheden waarin ik mijn debuut maak bij Mercedes zijn anders dan ik had gehoopt. Het pas wel bij mijn carrière, die gaat al jaren op en neer." "Ik word in het diepe gegooid. Mijn stoeltje is drie jaar oud. Mijn voeten zijn iets te groot en ze maken al grapjes dat ze mijn lichaam een beetje willen modificeren. Het past niet ideaal, maar ik zal uiteraard de pijn dit weekend verbijten. Dit is natuurlijk een unieke kans." 'Hoe koel is Bottas?' Russell is komend weekeinde eenmalig teamgenoot van Valtteri Bottas, al jaren de tweede coureur van het team achter Hamilton. Bottas heeft al een contract bij Mercedes voor 2021, in 2022 zou dat stoeltje zomaar eens overgenomen kunnen worden door Russell. Dekker: "Dit weekeinde gaan we merken hoe koel Bottas is als leider."

Valtteri Bottas - Getty Images

Russell spreekt geen verwachtingen en doelstellingen uit. "Ik besef heel goed dat ik niet op één weekeinde word afgerekend. Misschien mag ik ook in Abu Dhabi rijden. Na twee races kun je iets meer conclusies trekken. Maar belangrijker: ze weten ze hier heel goed hoe ik de afgelopen jaren heb gepresteerd." "Het betekent veel voor me dat Mercedes me deze kans geeft. Ik waardeer de moeite die ze hebben gedaan, want er moest veel in gang worden gezet om dit te regelen. Ik hoop dat terug te betalen met een goed resultaat, maar heb geen verwachtingen en doelen."