Loting Final Four Nations League: Italië-Spanje en België-Frankrijk

België neemt het in de halve finales van de Nations League op tegen Frankrijk, gastland Italië treft Spanje. Een van deze vier landen wordt de opvolger van Portugal, dat in de finale van de vorige editie afrekende met Nederland.

Als Oranje groepswinnaar was geworden, had de eindstrijd in Nederland plaatsgevonden. Italië bleek echter de sterkste in een poule waarin ook Polen en Bosnië-Herzegovina zaten.

Conference League

Tevens maakte de UEFA bekend dat het EK onder 21 in 2023 wordt gehouden in Roemenië en Georgië.

De eindstrijd van de eerste editie van de Europa Conference League, waarmee er naast de huidige Champions League en Europa League weer een derde toernooi voor clubteams is, wordt in Tirana gespeeld.