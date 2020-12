Vindicat schorst jaarclub na feest in bus

Volgens Giezen was het eerst onduidelijk of er leden in de bus aanwezig waren. "De mensen op de video zijn niet goed te herkennen. Maar dankzij een spraakbericht, waarop een van de leden de anderen waarschuwt om alle beelden van sociale media te halen, zijn ze alsnog herkend door het bestuur." De beelden noemt hij bizar. "We keuren dit gedrag echt af."

Een aantal Groningse studenten heeft zich tijdens een rit in een feestbus niet aan de coronaregels gehouden. Op een video is te zien hoe meerdere passagiers geen mondkapje dragen, dansen, drinken en lachgas gebruiken.

Giezen benadrukt dat het niet om een activiteit van de vereniging gaat. "Dit is een individuele actie. Als iets buiten de sociëteit gebeurt is het moeilijk om leden een straf op te leggen", zegt hij. "We willen de betrokken leden in elk geval zo snel mogelijk spreken."

Gemeente start onderzoek

Burgemeester Schuiling van Groningen noemt het feest "een hele domme actie". Hij laat de zaak onderzoeken.

"De kans op besmetting is groot, als je ziet hoe mensen zich gedragen. Men neemt bewust het risico dat men uiteindelijk vrienden, ouders en familie met het coronavirus besmet. Het is een oer- en oerstomme actie", zegt Schuiling tegen RTV Noord. "Het is de moeite waard om uit te zoeken wat er is gebeurd. Wie dit heeft georganiseerd is echt heel dom bezig."

Het busbedrijf waarbij de reis is georganiseerd adverteert met feestritten waarbij de coronaregels in acht worden genomen. Zo moeten passagiers onder meer een mondkapje dragen en een gezondheidsverklaring tekenen.

Het bedrijf erkent dat de regels in dit geval niet zijn nageleefd, maar spreekt van een incident. "Dit is uiteraard niet hoe het moet. Mensen hadden soms geen mondkapje op. Dat is fout gegaan", zegt een woordvoerder.