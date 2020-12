PSV overwintert Europees na zege bij Granada, AZ heeft het in eigen hand

Onder Advocaat is Feyenoord bezig aan een knappe reeks aan ongeslagen duels in de eredivisie. Ook in Europees verband levert Advocaat een puike prestatie. Er is zicht op de eerste overwintering in lange tijd. In 2014 slaagde Feyenoord er voor het laatst in om de groepsfase van de Europa League te overleven.