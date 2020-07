Köhlert goud waard voor winnend Willem II tegen FC Emmen

Willem II domineerde gedurende de hele wedstrijd. Na ruim een kwartier was de ploeg van trainer Adrie Koster met Dries Saddiki al dicht bij de 1-0, maar het moest wachten totdat Köhlert begon met afdrukken.

Willem II mag aanvaller Mats Köhlert bedanken voor de overwinning in eigen huis tegen FC Emmen. Tot tweemaal toe dribbelde de Duitse aanvaller door de defensie van Emmen en tot twee keer toe schoot hij uitstekend binnen: 2-1.

Dat deed de Duitser tot twee keer toe. De eerste keer na een dik half uur met buitenkantje rechts. Een kwartier voor tijd bewees hij zijn waarde met een verwoestende uithaal.

Emmen kwam na een uur spelen nog wel op gelijke hoogte. Na een botsing tussen Sebastian Holmén en Michael de De Leeuw ging de bal op de stip en schoot Marko Kolar raak.

Bijna werd het zelfs 1-2, toen De Leeuw de paal trof. Daarna herpakte Willem II zich, kregen de Tilburgers weer kansen en dwongen ze Emmen op de knieën.

'Twee schitterende treffers'

Köhlert zelf was vanzelfsprekend goed te spreken over zijn twee treffers. "Het waren twee mooie doelpunten, maar het belangrijkste is dat de doelpunten ook drie punten opleverden", aldus de Duitser.

Bekijk hier de reactie van Köhlert na afloop van de wedstrijd: