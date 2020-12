KNVB legt topcompetities amateurvoetbal stil, hervatting in aangepaste vorm

Zodra het amateurvoetbal van start gaat (er wordt uitgegaan van half januari), worden de tweede en derde divisie in twee poules van negen opgedeeld en de hoofdklasse in twee poules van acht. De clubs spelen uit en thuis tegen elkaar.

De huidige competities in de tweede en derde divisie en de hoofdklasse worden niet uitgespeeld. Dat heeft de KNVB, na inventarisatie onder alle clubs en in overleg met de belangenverenigingen, donderdag besloten.

"We vinden het enorm vervelend voor alle clubs die eerder dit seizoen goed hebben gepresteerd. Gezien het drukke speelschema in deze topcompetities is het uitspelen niet of nauwelijks meer realistisch. Maar wij wilden ook weten hoe de deelnemende verenigingen hier tegenaan kijken en naar welk scenario hun voorkeur uitging."

Van der Zee noemt het "een breed gedragen beslissing. De koerswijziging vraagt flexibiliteit van iedereen, maar we hebben in ieder geval het vooruitzicht dat, zodra er weer gevoetbald kan worden, er hele competities gespeeld kunnen worden."

1 januari meer nieuws

Nadere details, zoals de speeldagenkalender, de promotie-/degradatieregeling en de manier waarop invulling zal worden gegeven aan de plaatsing van amateurverenigingen voor het toernooi om de KNVB-beker, worden door de KNVB uitgewerkt in samenspraak met de verschillende amateurklassen. Uiterlijk 1 januari 2021 wordt er meer bekendgemaakt.

Mochten de competities pas later dan het eerste weekend van maart 2021 van start kunnen gaan, wordt bekeken of opnieuw een aangepaste opzet noodzakelijk is.