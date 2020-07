AZ lacht het laatst na verhit duel bij FC Antwerp

Pro Shots

AZ zit vrijdag in de koker voor de loting van de groepsfase van de Europa League. In Brussel werd donderdagavond in een verhit duel (15 keer geel, twee keer rood) na verlenging met 4-1 gewonnen van FC Antwerp, dat de wedstrijd met negen man beëindigde. Na de 1-1 van een week eerder in Enschede, moest AZ de aanval zoeken in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De eerste kans was echter voor FC Antwerp. Ivo Rodrigues zag zijn kopbal gekeerd worden door doelman Marco Bizot. De Belgen hielden AZ onder druk en wederom Bizot moest handelend optreden, ditmaal bij een mogelijkheid voor Didier Lamkel Zé. Na geschutter van Ron Vlaar stuitte Lior Refaelov op diezelfde Bizot. De Alkmaarders richtten zich langzaam op en kregen hulp van Dieumerci Mbokani. De ervaren spits van FC Antwerp maakte een harde charge op Vlaar en incasseerde zijn tweede gele kaart.

Felicitaties voor Calvin Stengs na zijn late 1-1 - Pro Shots

Met elf tegen tien zocht AZ na rust een opening in de Belgische defensie. Myron Boadu kopte net naast en Calvin Stengs kreeg diverse kansen. Eén daarvan ging via de lat over. Ruim een kwartier voor tijd leken donkere wolken zich samen te gaan pakken boven AZ. FC Antwerp speelde een counter vakkundig uit en zag Lamkel Zé met het hoofd scoren. De Kameroener vierde de 1-0 vervolgens iets te uitbundig en kreeg prompt zijn tweede gele kaart. Met elf tegen negen zocht AZ in de slotfase naar de gelijkmaker en misschien wel meer. Boadu vond keeper Sinan Bolat op zijn weg. Verder dan dat leek de ploeg van Arne Slot niet te komen, totdat Stengs vlak voor tijd de 1-1 binnenschoot.