Gemeente Hof van Twente platgelegd door hacker

De gemeente Hof van Twente is slachtoffer geworden van een hack. Gisteren werd melding gemaakt van een storing in het computersysteem, waardoor medewerkers niet meer bij gegevens konden. Vandaag maakt de gemeente bekend dat een cyberaanval daarvan de oorzaak was.

Burgemeester Ellen Nauta zegt de dader of daders het systeem zijn binnengedrongen en dat het "er erg slecht uitziet". Ze spreekt van een nachtmerrie die werkelijkheid wordt. Veel informatie is vernietigd en de gemeente staat naar eigen zeggen voor de "immense taak om een nieuwe infrastructuur voor onze gegevens te bouwen".

Op de servers staan gegevens van inwoners, "informatie die soms zeer privacygevoelig is", aldus Nauta. Er zijn volgens haar geen aanwijzingen dat de gegevens zijn bekeken of verspreid.

Autoriteit Persoonsgegevens

Nauta schrijft verder dat experts haar hebben laten weten dat het iedereen had kunnen overkomen. Er wordt wel een nader onderzoek ingesteld naar de toedracht.

Hof van Twente heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op de hoogte gesteld.