FC Twente behoudt ongeslagen status in Heerenveen

De Friezen kregen de meeste mogelijkheden op drie punten. Eerst leek Jordy Bruijn te gaan scoren, maar Julio Pleguezuelo blokte in extremis zijn schot. Later spatte de vrije trap van Ibrahim Dresevic uiteen op de lat. Aan de andere kreeg Xandro Schenk de bal vlak bij het doel net niet goed op zijn schoen.

Het op en neer golvende duel tussen SC Heerenveen en FC Twente heeft geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen kregen voldoende kansen, vermaakten met name in de eerste helft, maar scoorden niet: 0-0.

In het laatste half uur kakte het duel enigszins in. Het spel van beide ploegen werd slordiger, maar Heerenveen bleef ondertussen wel voor het meeste gevaar zorgen. Spits Jens Odgaard kon, na een knappe actie van Chidera Ejuke, zijn eerste treffer van het seizoen niet maken en ook Bruijn miste nog eens in kansrijke positie. Zo bleef FC Twente in Heerenveen ook in de slotfase overeind.

FC Twente is nog ongeslagen dit eredivisieseizoen. De laatste keer dat FC Twente zonder nederlaag bleef in zijn eerste vier duels van een eredivisieseizoen was in 2014/2015 onder Alfred Schreuder (eerste negen duels zelfs), toen de ploeg begon met vier remises.

Bekijk hier de reacties van Drommel en Bruijn na afloop: