Honderden miljoenen euro extra voor horeca en cultuur

De coalitie trekt honderden miljoenen extra uit voor bedrijven die door de coronacrisis een zeer groot omzetverlies lijden, zoals in de horeca. Volgens Haagse bronnen zet het kabinet de komende dagen op de puntjes op de i.

Het is de bedoeling dat er een extra tegemoetkoming komt voor bedrijven die meer dan 70 procent minder omzet hebben dan eerder. Zij kunnen 85 procent van hun vaste lasten terugkrijgen. De maatregel zou met terugwerkende kracht ingaan, vanaf 1 oktober.

In de praktijk zullen vooral de horeca, de culturele sector en de evenementenbranche hiervan profiteren: in een groot deel van die sectoren wordt op dit moment nauwelijks iets verdiend. Het geld is bedoeld voor het betalen van de huur en de energierekening.

Geen versobering steunpakketten

De eerder aangekondigde versobering van financiële steunpakketten is van tafel. Diverse maatregelen zouden per 1 januari stap voor stap worden afgebouwd, maar volgens bronnen is dat nu ongepast.

Minister Wiebes ziet weinig in experimenten met het onder strikte voorwaarden openen van restaurants, zoals onder meer D66 had voorgesteld. "We kunnen proeven doen wat we willen, maar restauranthouders zijn heel goed in staat om zodra dat weer kan op een verantwoorde manier open te gaan. Maar de vraag is wanneer het verantwoord is, want het virus zit ons op de hielen", zei hij vandaag.

Hij voegde eraan toe dat er wel proeven komen met evenementen en misschien ook cafés. Die experimenten zijn dan bedoeld om het moment dat hele sectoren opengaan naar voren te kunnen halen.