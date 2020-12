Op een industrieel terrein in Bristol in Engeland is een explosie geweest. Er zouden meerdere slachtoffers zijn.

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De explosie was in Avonmouth, een buitenwijk van Bristol, waar ook de haven is. Op beelden is een silo te zien die zwaar beschadigd is.

Getuigen zeggen tegen de BBC dat sprake was van een enorme knal en dat gebouwen stonden te schudden. Op het terrein zouden een waterzuiveringsinstallatie en een afvalcentrale zitten.