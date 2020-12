Grote explosie bij waterzuiveringsbedrijf Bristol, meerdere slachtoffers

Op een industrieel terrein in Bristol in Engeland is een explosie geweest. Er zijn meerdere slachtoffers. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

De explosie was bij een waterzuiveringsbedrijf in Avonmouth, een buitenwijk van Bristol, waar ook de haven is. Volgens de politie is een chemische tank ontploft.

Op beelden is een silo te zien die zwaar beschadigd is: