Sparta loopt koppositie eredivisie mis door gelijkspel bij PEC

Een overwinning bij PEC Zwolle had Sparta Rotterdam gekroond tot koploper van de eredivisie, maar de ploeg van coach Henk Fraser kwam in Zwolle niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Invaller Lars Veldwijk sleepte een punt uit het vuur voor Sparta. Hij zorgde negen minuten voor tijd voor de 2-2. Het was zijn derde goal in vier invalbeurten dit seizoen. In de blessuretijd schoot een andere invaller, Joël Piroe, nog op de paal voor Sparta. Willem II blijft koploper De Rotterdammers zijn nu gedeeld tweede in de eredivisie, op een punt van koploper Willem II. Ajax, PSV, AZ en Feyenoord kwamen dit weekend niet in actie vanwege hun Europese programma.

Veldwijk was na afloop niet blij dat Fraser hem pas na Piroe in het veld bracht, omdat hij een blaar onder zijn voet heeft. "Ik heb inderdaad een blaar, maar ik had veel langer kunnen spelen dan dit." Het lijkt zelfs tot een definitieve breuk tussen Sparta en Veldwijk te leiden. "Als je zo laat invalt, moet je misschien eieren voor je geld kiezen. Het kan zijn dat ik nu zelfs vierde spits ben."

