Leden FvD stemmen over Baudet, morgenavond uitslag

De leden van Forum voor Democratie kunnen vanaf 18.00 uur stemmen over de vraag of Thierry Baudet politiek leider mag blijven. Het bestuur heeft een bindend referendum georganiseerd. De online stemming duurt 24 uur. Het is de bedoeling om de uitslag morgenavond bekend te maken.

Vorige week trok Baudet zich terug als leider, maar daarna bedacht hij zich. Het bestuur besloot vervolgens om de beslissing aan de leden te laten. Zij kunnen stemmen over de vraag: Wilt u dat Thierry Baudet de partijleider blijft van FvD? Ja of nee?"

Volgens bestuursvoorzitter Lennart van der Linden zijn er op dit moment meer dan 45.000 leden. Die krijgen een e-mail met een unieke link, waarmee ze vanaf 18.00 uur vanavond online kunnen stemmen.

Niet iedereen

Alleen mensen die voor 29 november 21.14 uur lid zijn geworden, mogen meedoen aan het referendum. Op dat tijdstip maakte het bestuur bekend dat er een referendum zou komen, en het wil de mensen uitsluiten die zich speciaal hebben aangemeld om de uitslag te beïnvloeden.

Mensen die vanwege alle toestanden bij Forum hun lidmaatschap hebben opgezegd maar nog wel contributie hebben betaald, mogen wél meedoen.

Eén bestuurslid in kamp-Baudet

Het referendum is bindend, dus het zeer verdeelde bestuur zal de uitslag hoe dan ook overnemen. Er zou op dit moment maar één bestuurslid zijn die Baudet nog steunt: penningmeester Olaf Ephraïm.

Mocht het resultaat morgenavond zijn dat Baudet mag blijven, dan zullen hij en Ephraïm een bindende voordracht doen voor een nieuw bestuur. Dat moet dan zo snel mogelijk een kandidatenlijst en programma voor de komende verkiezingen opstellen. Als de leden Baudet wegsturen, moet hij zich terugtrekken en heeft hij ook niets meer te zeggen over de komende verkiezingen.

Eerder deze week zei het bestuur de gang van zaken bij Forum te betreuren. "We zien een bindend referendum waarbij de leden zich kunnen uitspreken over de toekomst van onze partij momenteel als de enige juiste stap voorwaarts."