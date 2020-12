FvD-leden mogen zich vanaf 18.00 uur uitspreken over leiderschap Baudet

De leden van Forum voor Democratie kunnen vanaf 18.00 uur stemmen over de vraag of Thierry Baudet politiek leider mag blijven. Het bestuur heeft een bindend referendum georganiseerd. De online stemming duurt tot morgenavond 18.00 uur. De uitslag wordt waarschijnlijk een paar uur later bekendgemaakt.

Eerder trok Baudet zich terug als leider, maar daarna bedacht hij zich. Daarom heeft het bestuur besloten om aan de leden te vragen: "Wilt u dat Thierry Baudet de partijleider blijft van FvD? Ja of nee?" Zij mogen zich daar tot en met morgen over uitspreken. Omdat het om een bindend referendum is, zal het bestuur de uitslag overnemen.

Na het referendum wil het bestuur van FvD een algemene ledenvergadering organiseren, waarin het gaat over de samenstelling van het bestuur. De partij heeft Baudet uit dat bestuur gezet.

Eerder deze week zei het bestuur de gang van zaken bij Forum te betreuren. "We zien een bindend referendum waarbij de leden zich kunnen uitspreken over de toekomst van onze partij momenteel als de enige juiste stap voorwaarts."