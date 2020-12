Miljoenen kilo's vuurwerk onderweg naar Nederland, maar opslagbunkers liggen vol

Marcel Teunissen van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) herkent het probleem. BPN is de vereniging van bedrijven die werken met vuurwerk. Dat kan consumentenvuurwerk zijn, maar ook professioneel vuurwerk en theatervuurwerk. "Alle importeurs hebben hiermee te maken. En dit is niet alleen hun probleem, dit is het probleem van Nederland."

Lesli Vuurwerk in Lichtenvoorde is de grootste importeur van vuurwerk in Nederland. Daar ligt nu al zo'n 3,5 miljoen kilo vuurwerk opgeslagen in zeventig bunkers. In andere jaren zou veel van dit vuurwerk half november naar winkeliers zijn gegaan voor de verkoop, zegt directeur Jasper Groeneveld tegen Omroep Gelderland. Maar door het vuurwerkverbod hoopt het vuurwerk zich op in de bunkers in Lichtenvoorde.

De komende weken verwacht Groeneveld nog zo'n 85 zeecontainers uit China. "Er komt nog zeker drie miljoen kilo vuurwerk aan en hier in Lichtenvoorde kan het niet liggen."