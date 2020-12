Peking-kritische mediamagnaat in Hongkong achter de tralies

Een dag nadat in Hongkong een aantal prominente oppositieleden en activisten werd veroordeeld tot celstraffen, is mediamagnaat Jimmy Lai aangeklaagd voor fraude. Hij staat bekend als criticus van de Chinese regering. In augustus werd hij ook al opgepakt maar toen kwam hij na een paar dagen op borgtocht vrij.

Dat zal nu niet het geval zijn: de volgende zitting in zijn zaak is pas gepland voor april, schrijft de BBC. Tot die tijd blijft Lai vastzitten.

De fraudeverdenking heeft betrekking op de huur van een pand, waar zijn kritische tabloid Apple Daily is gevestigd. Lai zou de huurovereenkomst hebben geschonden door een deel onder te verhuren.

Kringen rond Lai zeggen dat de fraudezaak is opgetuigd om hem dwars te zitten. "Dit is bedoeld om Jimmy zwart te maken", zegt een partner van hem tegen persbureau Reuters. Volgens hem opereren de ordediensten in Hongkong steeds meer als die op het vasteland van China.

Kritische stemmen

Sinds eind juni een omstreden veiligheidswet werd aangenomen voor Hongkong is de bewegingsruimte van de oppositie dusdanig verkleind dat oppositievoeren de facto niet meer mogelijk is. Ook zijn er nauwelijks nog kritische stemmen in het parlement. De laatste pro-democratische volksvertegenwoordigers hebben eieren voor hun geld gekozen en zijn opgestapt.

De veiligheidswet wordt gezien als het antwoord van Peking op de massale protesten van de pro-democratiebeweging in Hongkong.