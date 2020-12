Grootschalig onderzoek naar rondzwevende aerosolen op sportlocaties

Kunstmatige aerosolgeneratoren in Arena in strijd tegen coronavirus - NOS

"Wij zijn het eerste voetbalstadion dat met deze testen gaat werken om de risico's voor publiek en sporters in kaart te brengen. Sowieso in Nederland en, voor zover wij weten, ook in het buitenland".

Afgelopen zomer deed een onderzoeksgroep, onder leiding van de Technische Universiteit Eindhoven, al een korte studie naar de verspreiding en risico's van aerosolen in sportzalen. Nu wordt dat onderzoek grootschaliger aangepakt en uitgebreid naar diverse topsportlocaties in het land.

Wetenschappers, medewerkers van de Johan Cruijff Arena en vertegenwoordigers van nationaal sportcentrum Papendal slaan de handen ineen om nieuwe inzichten te krijgen hoe aerosolen (speekseldeeltjes) zich verspreiden binnen sportlocaties. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag in hoeverre toeschouwers risico lopen in stadions besmet te raken met het coronavirus?

Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven gaan zich - bijgestaan door het Leids Universitair Medisch Centrum, de Universiteit Utrecht en de Johannes Kepler Universiteit in Linz - de komende maanden onder andere buigen over de vraag hoe aerosolen zich concentreren en wat de levensduur van het virus is in zwevende speekseldeeltjes.

Daarnaast moeten potentiële infectierisico's in kaart worden gebracht als aanvulling op de huidige richtlijnen en protocollen binnen de sport. Doel is om uiteindelijk 'fundamentele kennis' te krijgen over de veiligheid binnen sportaccommodaties.

Wemelen van de aerosolen

Vooralsnog is onduidelijk of kleine speekseldruppels die rondzweven een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus, stelt het RIVM. Wel kan het in een sportomgeving, waar mensen doorgaans op korte afstand sporten en schreeuwen, wemelen van de aerosolen.

"Deze hele kleine speekseldruppels kunnen in de lucht blijven hangen en grotere afstanden dan anderhalve meter afleggen", stellen de Eindhovense onderzoekers. "Verspreiding van het virus via aerosolen kan daardoor mogelijk zijn bij sporters of toeschouwers in een stadion of een sporthal."