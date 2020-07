Bergwijn en Ihattaren helpen geconcentreerd PSV aan winst in Almelo

PSV, dat startte met Mohamed Ihattaren voor de geblesseerde Bruma en Steven Bergwijn andermaal als aanvallende middenvelder, kende een goede opening, ondanks een aardige kans voor Heraclied Cyriel Dessers in de eerste minuut.

Van Bommel uitte vooraf de hoop dat zijn tot nu toe stroef lopende aanvalslinie, die afgelopen donderdag in de Europa League tegen FK Haugesund nog zo teleurstelde, eens een keer zou 'ontploffen', maar dat kwam er niet helemaal uit.

PSV heeft de uitwedstrijd tegen Heracles tot een goed einde gebracht. De ploeg van Mark van Bommel was in Almelo op de juiste momenten bij de les: 0-2.

PSV kreeg vlak voor rust na een handsbal van Navajo Bakboord nog een strafschop, maar de videoscheidsrechter draaide de beslissing van Jochem Kamphuis terug. Aan de andere kant werd een handsbal van PSV'er Michal Sadílek over het hoofd gezien.

Was dit dan de 'ontploffing' waarop Van Bommel zat te wachten? Niet bepaald. Heracles werd sterker en PSV liet de touwtjes vieren. Teun Bijleveld (redding Jeroen Zoet) en Silvester van der Water (na een fraaie pass van Dessers) verzuimden de 1-1 te maken.

De Eindhovenaren benutten de ruimtes goed en Bergwijn was de gevaarlijkste man. De aanvaller, die afgelopen vrijdag zijn contract tot en met 2023 verlengde , opende in de zestiende minuut met een verwoestende uithaal de score.

Heracles kon na rust nauwelijks gevaar stichten en na de 0-2 van Ihattaren in de 58ste minuut was de wedstrijd gespeeld. De aanvallende middenvelder schoot in de zestien raak na voorbereidend werk van Cody Gakpo.

Ihattaren werd met zijn eerste eredivisietreffer de op vier na jongste doelpuntenmaker van PSV in de eredivisie.