Forum zet fractievoorzitter Overijsselse Staten uit partij

Het landelijk bestuur van Forum voor Democratie heeft het lidmaatschap van de Forum-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Overijssel beëindigd. "Het lijkt erop dat het bestuur alle leden die kritisch zijn op Baudet en de jongerenvereniging uit de partij wil zetten", zegt de fractievoorzitter, Johan Almekinders, tegen RTV Oost.

Almekinders en twee van zijn fractiegenoten eisten in een ultimatum dat het referendum over het leiderschap van Thierry Baudet voor afgelopen nacht werd stopgezet. Ze wilden van Baudet af en zeiden dat in de partijregels niets staat over het houden van een referendum. Bovendien zou de ledenregistratie een "zootje" zijn.

Niet om gevraagd

Kort voor het verlopen van het ultimatum kreeg Almekinders een "bevestiging" van de beëindiging van zijn lidmaatschap, terwijl hij daar zelf niet om had gevraagd. "Dat is de manier waarop ze omgaan met mensen die kritisch staan tegenover de gang van zaken binnen Forum."

Hij verwacht "Noord-Koreaanse uitslagen" als het referendum doorgaat.