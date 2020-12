Vechtsporten krijgen structurele dopingcontroles: 'Is omvangrijk probleem'

Badr Hari en Rico Verhoeven in december2019 - ANP

Bijna twee jaar na de positieve dopingtest van Badr Hari hebben de Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) en Dopingautoriteit eindelijk een akkoord bereikt over structurele controles in het kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts in Nederland. Het akkoord wordt echter niet direct in de praktijk gebracht, maar in de loop van 2021. Dat meldt Herman Ram, voorzitter van de Dopingautoriteit. Eerst krijgen de vechters een maandenlange voorlichtingscampagne om zich voor te kunnen bereiden op de controles. "De belangrijkste reden dat het akkoord zo lang op zich heeft laten wachten is financiering. Want we waren het er een tijd geleden al over eens dat het moest gebeuren. Doping lijkt een omvangrijk probleem binnen de vechtsport", aldus Ram op NPO Radio 1.

Vechtsporters in Nederland worden straks hetzelfde behandeld als alle andere sporters. Vooralsnog vinden controles incidenteel plaats als gevolg van de versnipperde organisatie binnen de vechtsporten. In de olympische organisatiestructuur wordt automatisch gecontroleerd op doping. "Alle in Nederland actieve bonden en promotors committeren zich aan het dopingprogramma. Via hun convenant met de Vechtsportautoriteit. Zonder convenant is het niet mogelijk om in Nederland officiële wedstrijden te organiseren", melden de Vechtsportautoriteit en de Dopingautoriteit. Glory versus Dopingautoriteit Promotor Glory - van kickboksers Rico Verhoeven en Badr Hari - was een van de weinige vechtsportorganisaties die vrijwillig dopingcontroles liet uitvoeren door de Dopingautoriteit. Toen Hari echter positief werd bevonden en langdurig geschorst moest worden, trok Glory zich weer terug. Promotors zijn commerciële partijen en gebaat bij volle stadions en hoge inkomsten. Dat wordt lastig zonder grote trekpleisters. Nieuwsuur maakte in 2019 twee reportages op doping binnen de kickbokswereld. Bekijk ze in de carroussel hieronder.