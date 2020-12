RIVM: het is ambitieus, maar inzet is starten met vaccinatie in week van 4 januari

Het RIVM zegt dat "alles erop gericht" is om te beginnen met de vaccinatie in de week van 4 januari. Jaap van Delden, programmadirecteur vaccinatie covid-19 bij het RIVM, zegt erbij dat het "echt wel ambitieus" is.

Hij zei dat het de bedoeling is dat bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk beperkten en ook zorgpersoneel eerst worden beschermd. Dat betekent volgens Van Delden niet per se dat zij ook als eersten een coronavaccin krijgen. "Het kan ook zijn dat je verplegend personeel eerst vaccineert", zegt Van Delden. Bewoners van verpleeghuizen zouden dan pas later aan de beurt komen, maar zijn wel al deels beschermd omdat het personeel ingeënt is.

Waarschijnlijk is in Nederland als eerste het vaccin van Pfizer beschikbaar. Van Delden zegt dat het wachten is op een oordeel van het Europese medicijnagentschap EMA of dat geschikt is voor kwetsbare ouderen. Als dat het geval is, zoals de Britse autoriteiten al hebben geconcludeerd, zal begonnen worden met het vaccineren van de meest kwetsbaren, en dus ook verpleeghuisbewoners.

'Oppassen voor te hoge verwachtingen'

Farmaceut Pfizer levert voor het eind van dit jaar zo'n 900.000 vaccin-doses. Het langer opslaan van het Pfizer-vaccin moet bij een temperatuur van -70 graden, wat heeft geleid tot zorgen omdat niet elke huisarts die faciliteiten heeft. Maar volgens Van Delden hoeft dat geen onoverkomelijk probleem te zijn. Hij wijst erop dat het Pfizer-vaccin wel "op koelkasttemperatuur" bewaard kan worden, maar dan maximaal vijf dagen. Ook benadrukt Van Delden dat vaccins van andere farmaceuten niet lang meer op zich laten wachten.

Minister De Jonge zei dinsdag al dat het vaccin "binnen handbereik" is en dat "als het meezit" de vaccinatie begint rond 4 januari. Zorg- en artsenorganisaties reageerden daarop enigszins verrast en kritisch. "Je moet oppassen dat je niet te hoge verwachtingen wekt", zei de voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging Ella Kalsbeek.