Roglic volgt Alaphillipe op als winnaar prestigieuze wielerprijs Vélo d'Or

Wielrenner Primoz Roglic is uitgeroepen tot winnaar van de Vélo d'Or. Het is de prijs voor de beste renner van het seizoen, die sinds 1992 wordt toegekend door het Franse maandblad Vélo Magazine. Het is voor Roglic de eerste keer dat hij de onderscheiding krijgt.

De renner van Jumbo-Visma kende een zeer sterk seizoen. De Sloveen won de Vuelta, Luik-Bastenaken-Luik en eindigde als tweede in de Tour de France.

"Ik heb de lijst met eerdere winnaars doorgenomen en zag geweldige namen", reageerde Roglic. "Dit is een enorme eer. Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om iedereen die op mij gestemd heeft te bedanken. Ik heb begrepen dat het om een jury van journalisten ging van over de hele wereld. Daarom raakt het me ook echt."