AZ blijft tegen Antwerp op gelijkspel steken na dure eerste tegengoal dit seizoen

AZ heeft zichzelf geen goede dienst bewezen in de strijd voor het halen van de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarders waren tegen een stug FC Antwerp veel sterker, maar lieten een overwinning liggen: 1-1.

AZ, waarvan het eigen stadion gesloten is, speelde het eerste duel in de play-offs voor de Europa League in het stadion van FC Twente. In Enschede waren de supporters van FC Antwerp niet welkom, waardoor delen van het stadion leeg bleven.