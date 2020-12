Nederlandse onderonsjes in het verschiet bij WK darts

Darter Michael van Gerwen is bij het komende WK in de eerste ronde gekoppeld aan de winnaar van het duel tussen de Schot Ryan Murray en de Filipijn Lourence Ilagan. Het grootste en belangrijkste toernooi van het jaar begint op 15 december en eindigt op 3 januari.

Van Gerwen was een van de elf Nederlanders die donderdag in de koker gingen voor de loting van de 28ste editie van het WK dat traditiegetrouw wordt gehouden in Londen.

Van Gerwen, Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena, Danny Noppert en Vincent van der Voort zijn allemaal vrij in de eerste ronde. Dirk van Duijvenbode, Ron Meulenkamp, Maik Kuivenhoven, Martijn Kleermaker, Niels Zonneveld en Derk Telnekes moeten wel meteen aan de bak.