Chinese maansonde klaar met stenen verzamelen

De Chinese maanlander Chang'e 5 is klaar met het verzamelen van stenen en gruis op het maanoppervlak. Volgens de vluchtleiding is dat ruim een dag eerder dan gepland.

De Chang'e, vernoemd naar een Chinese maangodin, maakt zich nu weer op voor de thuisreis. De lander zal terugvliegen naar het moederschip dat nog in een baan om de maan draait. Daarna begint een terugkeercapsule de reis naar de aarde van enkele dagen.

China heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel materiaal er is verzameld in de 19 uur op de maan. Vooraf had men aangegeven 2 kilo maansteen te willen verzamelen, door gruis te scheppen en te boren in de bodem.

Nieuwer gesteente

China wil met de Chang'e 5, die op 24 november werd gelanceerd, het derde land worden dat maanmateriaal naar de aarde haalt, na missies door de VS en de Sovjet-Unie een halve eeuw geleden. Als de reis slaagt, is het voor het eerst sinds 1976 dat er maanstenen naar aarde komen.

Als landingsplek koos China de vulkanische formatie Mons Rümker in Oceanus Procellarum, de Oceaan der Stormen. Het materiaal daar is minder oud dan op de plekken waar de Amerikanen en de Russen landden. Dat moet een completer beeld opleveren van de maangeologie.

De monsters moeten half december neerkomen in de Chinese autonome regio Binnen-Mongolië.