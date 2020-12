Aru vindt op valreep onderdak bij nieuwe wielerploeg Qhubeka ASSOS

Wielrenner Fabio Aru verkast naar wielerploeg Qhubeka ASSOS, de opvolger van NTT Pro Cycling. De Italiaan komt over van UAE-Emirates, waar zijn contract afliep.

Daarmee zal Aru een zucht van verlichting slaan. De renner was op een zijspoor beland en zat lang in onzekerheid over een nieuwe ploeg. Datzelfde geldt voor een hoop van zijn nieuwe ploeggenoten. Het voortbestaan van NTT Pro Cycling was lange tijd ongewis na het afhaken van de hoofdsponsor.

Vorige maand kon het team toch een doorstart maken onder de naam Qhubeka ASSOS. Blikvangers zijn naast Aru ook Victor Campenaerts, Simon Clarke, Giacomo Nizzolo en Domenico Pozzovivo.

Vraagtekens rondom Aru

Aru heeft een indrukwekkende erelijst opgebouwd, met de eindzege in de Vuelta à España in 2015 en twee podiumplaatsen in de Giro d'Italia. De laatste jaren kan de renner echter geen potten breken. Mede vanwege hardnekking blessureleed. In 2019 werd hij geopereerd aan een beknelde heupslagader. In de laatste twee grote rondes moest hij opgeven.

Met het afhaken van NTT kwam er ook een einde aan het dienstverband van Bjarne Riis. De Deense ploegleider was een jaar actief bij de Zuid-Afrikaanse ploeg en stapte begin november op.