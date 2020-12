'Criminele groep rond Roger P. op de hoogte van voortgang politie-onderzoek'

Een groep criminelen rond een van cocaïnesmokkel verdachte Rotterdammer had het afgelopen voorjaar toegang tot informatie over het onderzoek dat tegen hen was ingesteld. Een corrupt contact bij de politie hield kopstukken op de hoogte van wat er in politiecomputers was vastgelegd, schrijft NRC.

De politie kwam daarachter dankzij een hack bij Encrochat, het versleutelde chatsysteem dat veel criminelen gebruikten, omdat ze dachten dat de politie niet kon meelezen.

De verdachte Rotterdammer, Roger P. alias Piet Costa, is in oktober aangehouden. Hij zou de opdrachtgever zijn geweest van de bouw van de 'martelcontainer' die afgelopen zomer in Wouwse Plantage in Noord-Brabant werd gevonden. Hij komt morgen voor de rechter, die de voortgang in het onderzoek tegen hem zal bespreken.

Poposysteem

NRC had inzage in dossierstukken. Daarin staat dat iemand uit de groep in Encrochat schrijft: "Er loopt onderzoek op jou of je vrouw. Witwassen. Lees het net in popo-systeem." Popo is de politie.

Ook wordt verwezen naar een gesprek met het corrupte politiecontact: "Hij zegt: is heftig onderzoek. Hij kan dat zien omdat er alleen bepaalde mensen in kunnen. Hoge agenten."

Vorige week meldde NRC dat Roger P. op een dodenlijst staat van een crimineel die in het milieu "Ali uit Iran" wordt genoemd. Volgens de krant verdenkt P. hem van diefstal van zo'n 100 miljoen euro. Ook deze Ali zou toegang hebben tot geheime politie-informatie.