Van Bronckhorst stapt op bij Guangzhou R&F en keert terug naar Nederland

Giovanni van Bronckhorst heeft ontslag genomen als coach van Guangzhou R&F. Hij maakte zijn vertrek bekend kort nadat de club in het Chinese bekertoernooi werd uitgeschakeld.

Jean-Paul van Gastel, zijn assistent, video-analist Yori Bosschaart en conditietrainer Arno Philips keren eveneens terug naar Nederland.

Van Bronckhorst, die nog een contract had tot eind 2021, wil meer tijd met zijn familie in Nederland doorbrengen. Vanwege de strenge coronamaatregelen in China had hij die sinds maart al niet meer gezien.

Van Bronckhorst begon op 3 januari van dit jaar aan zijn Chinese avontuur en werd in zijn eerste seizoen elfde met Guangzhou R&F.

De Rotterdammer werd in januari gepresenteerd bij Guangzhou. Hij vertelde toen over zijn ambities in China.