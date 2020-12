Rockets laten sterspeler Westbrook naar Wizards vertrekken

Houston Rockets heeft afscheid genomen van negenvoudig All Star Russell Westbrook. De 32-jarige guard verkast naar Washington Wizards, dat op zijn beurt een andere guard, John Wall, naar Houston laat gaan. Bij de ruil is verder bepaald dat de Wizards het recht op de eerste keus in de NBA-draft van 2023 afstaan aan de Rockets.

Westbrook kwam in 2019 over van Oklahoma City Thunder en moest in Houston aan de zijde van James Harden de titelkansen van de Rockets flink vergroten. Houston werd echter in de play-offs al vroegtijdig uitgeschakeld door Los Angeles Lakers.

Harden wil ook weg

De Rockets moeten ook vrezen voor het vertrek van Harden (31). De achtvoudig All Star is ook niet tevreden over de koers die gevaren wordt en heeft aangegeven weg te willen.

Naar verluidt heeft hij zijn zinnen gezet op een transfer naar Brooklyn Nets, waar hij hoopt samen te spelen met oud-ploeggenoot Kevin Durant en D'Antoni, die assistent-coach is geworden in Brooklyn.