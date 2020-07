Tilburgse Grieken bezorgen Willem II zege op Fortuna Sittard

Willem II heeft ook in zijn tweede uitduel van dit eredivisieseizoen de volle buit gepakt. Na de 3-1 zege bij PEC Zwolle wonnen de Tilburgers met 3-2 bij Fortuna Sittard.

Op een doorweekt grasveld, met de jongste (Sjors Ultee, 32 jaar) en de oudste (Adrie Koster, 64 jaar) trainer van de eredivisie aan de zijlijn, waren de eerste kansen voor de thuisploeg. Mark Diemers bereikte met een puike voorzet Rasmus Karjalainen bij de tweede paal, maar de nieuwe Fin in Limburgse dienst raakte de bal verkeerd en schoot naast.

Kort daarna was het wel raak voor Fortuna, bovendien het eerste velddoelpunt van dit seizoen (de enige andere goal was een penalty) voor de ploeg van trainer Ultee. De Moldavische international Vitalie Damascan wipte de bal fraai over doelman Timon Wellenreuther: 1-0.