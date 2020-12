53 scholen in november tijdelijk dicht geweest • Vindicat geeft feestbusgangers preek

De coronapandemie kan er op de lange termijn toe leiden dat meer mensen in extreme armoede terechtkomen. Dat zeggen de Verenigde Naties. De schatting is dat het aantal in 2030 is opgelopen tot meer dan een miljard mensen.

Maar dat kan nog worden voorkomen, blijkt uit onderzoek van het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP, dat verschillende toekomstscenario's schetst. In het ergste geval komen er 200 miljoen extreem armen bij. In het 'basis-scenario' zijn het er 44 miljoen. Dat verschil is zo groot door de onzekerheid over factoren die daar invloed op hebben.

In het gunstigste geval worden juist 146 miljoen mensen die in extreme armoede leven, uit die situatie geholpen. Daarvoor moet worden geïnvesteerd in sociale maatregelen, digitalisering en klimaatmaatregelen. Het hangt allemaal af van de beslissingen die nu worden genomen.

"De pandemie is een keerpunt. De leiders van nu kunnen de wereld zeer verschillende kanten op sturen", zegt UNDP-voorzitter Achim Steiner. Het onderzoek wijst bijvoorbeeld op Colombia, waar dankzij een digitale doorbraak een nieuw socialezekerheidsstelsel binnen enkele weken twee miljoen mensen bereikte.