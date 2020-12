Wekdienst 3/12: Nederland en Duitsland werken samen tegen corona • Europa League

Mark Rutte en Armin Laschet tijdens een gezamenlijke digitale persconferentie in mei - AFP

Goedemorgen! Minister-president Rutte heeft een digitale ontmoeting met zijn ambtsgenoot Laschet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. En in Den Bosch is een pro-forma zitting in de zaak van de dood van het Brabantse PvdA-raadslid Jack de Vlieger. Vandaag is het bewolkt en valt er af en toe regen. Bij een aantrekkende zuidenwind wordt het 6 of 7 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon, maar staat er wel een stevige wind. De dagen daarna wordt het wat frisser met in de nachten kans op lichte vorst.

Wat kun je vandaag verwachten? Mark Rutte ontmoet minister-president Armin Laschet, van de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, virtueel. Ze hebben het onder meer over samenwerking in de strijd tegen corona. Ook andere Nederlandse ministers hebben deze week overleg met hun ambtsgenoten uit de deelstaten, in het kader van een tweede top tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. Het is de belangrijkste Duitse deelstaat voor de Nederlandse economie.

In Den Bosch staat de verdachte van de moord op Jack de Vlieger voor de rechter in een pro-forma zitting. Het PvdA-raadslid uit Sint Michielsgestel werd in augustus dood gevonden in de garage van zijn huis. Zijn zoon werd als verdachte opgepakt. Begin september besloot de rechter dat hij minstens drie maanden vast bleef zitten in afwachting van zijn zaak.

AZ, PSV en Feyenoord komen in actie tijdens de vijfde speelronde van de Europa League. Alle drie de teams ontmoeten de koploper in hun groep. AZ speelt tegen Napoli, PSV tegen Granada en Feyenoord tegen Dinamo Zagreb. PSV en Feyenoord staan tweede in hun groep, AZ derde.

Wat heb je gemist? Door het afschalen van de reguliere zorg in de eerste coronagolf, is bij duizenden mensen een ernstige ziekte of aandoening nog niet ontdekt. De Nederlandse Vereniging voor Pathologie vindt dat verontrustend, omdat de achterstand nog niet is ingehaald. De NVVP hoopte op een inhaalslag na het opheffen van de gedeeltelijke lockdown. Maar een piek in het aantal diagnoses is uitgebleven. Daardoor zijn de risico's op gezondheidsschade groot, zegt een woordvoerder en hij benadrukt dat mensen met klachten zich moeten blijven melden bij de huisarts.

Ander nieuws uit de nacht: Franse oud-president Giscard d'Estaing overleden aan corona: De voormalig president werd 94 jaar oud.

SCP: verstandelijk beperkten minder tevreden en vaker eenzaam: Voor het eerst wordt met cijfers aangetoond dat verstandelijk beperkten vaak moeite hebben met het organiseren van hun dagelijkse leven en daar meer hulp bij nodig hebben.

Elektrische auto nu ook bereikbaar voor particulier, zegt ANWB: In Nederland rijden 145.000 elektrische auto's rond, veelal van leaserijders. Een e-auto is nog steeds duurder in aanschaf, maar de kosten worden snel terugverdiend.

En dan nog even dit: Ruim veertig jaar na het Nederlandse succes van de kersthit Flappie, is er nu een Engelstalige versie. Singer-songwriter Todd Rundgren heeft het nummer vertaald en opgenomen. Youp van 't Hek is er trots op, vertelde hij in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. "Ik moet je eerlijk zeggen dat ik wel van Todd Rundgren gehoord had, maar ik wist niet dat het zo'n beroemde man was" Van 't Hek schreef het liedje op zijn 23ste, 43 jaar geleden. "Voor het studentencabaret van mijn zusje. Ik zei: mag het over een kerstkonijn gaan? Ik heb dat liedje geschreven en toen het werd uitgevoerd was het een gigantisch succes. Toen heb ik het mijn eigen cabaret ingetrokken."