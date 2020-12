120 gemeenten hadden nooit een vrouwelijke burgemeester

Rolmodellen helpen daarbij, aldus De Vries. "Het is echt van belang dat Amsterdam in de persoon van Femke Halsema nu voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke burgemeester heeft. En dat Sharon Dijksma is benoemd in Utrecht, als derde vrouw in de geschiedenis. Ik zeg het ook wel eens tijdens schoolbezoeken tegen meisjes: 'Als ik burgemeester kan worden, waarom jullie niet?'"

Volgens De Vries blijkt in de praktijk dat een diverser bestuur een krachtiger bestuur is. Daarbij doelt zij niet op de juiste mix tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen mensen van bijvoorbeeld verschillende leeftijden en etnische achtergronden. "Om dat te bereiken is het soms nodig om extra inspanningen te doen. Bijvoorbeeld om niet alleen af te wachten welke mensen zich melden voor een functie, maar sommigen ook actief te benaderen en op het idee te brengen dat ze geschikt zijn."

Het aandeel vrouwelijke burgemeesters is wel gestegen in de loop van de jaren. Inmiddels zijn het er 85, zo'n 24 procent van het totaal. Maar die toename verloopt traag. "We zijn bezig met een inhaalslag", zegt Miranda de Vries, burgemeester van Etten-Leur en lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. In haar college is zij overigens de enige vrouw; de drie wethouders zijn mannen.

Vier gemeenten van de 120 hadden ook nooit een vrouwelijke wethouder. Dat zijn Druten in Gelderland, Staphorst in Overijssel en de Brabantse gemeenten Woensdrecht en Mill en Sint Hubert. Druten heeft op dit moment wel een vrouwelijke burgemeester, maar Corry van Rhee-Oud Ammerveld is waarnemer .

In 120 van de huidige 355 gemeenten is nog nooit een vrouwelijke burgemeester benoemd. Dat geldt onder meer voor vijf van de tien grootste steden van Nederland: Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Tilburg en Breda.

Eerste vrouwelijke burgemeester in 1946

In 1919, het jaar dat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd, werden ook de eerste vrouwelijke wethouders benoemd. Die primeur was voor Oostzaan en Valkenburg in Zuid-Limburg.

Het duurde tot vlak na de Tweede Wereldoorlog voordat Nederland toe was aan de aanstelling van de eerste vrouw als burgemeester. Truus Smulders-Beliën zou het twintig jaar volhouden in de toenmalige Noord-Brabantse gemeente Oost, West- en Middelbeers (later opgegaan in Oirschot). Ze trad aan in 1946 en bleef burgemeester tot aan haar overlijden in 1966.

De eerste burgemeesters waren er al in de Middeleeuwen, maar pas vanaf 1824 kregen alle steden er een. De lijst in Rotterdam gaat terug tot 1622, zonder dat daar dus ooit een vrouw bij was.