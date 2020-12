Youp van 't Hek trots op Engelstalige versie van 'Flappie'

"Het was kerstochtend 1961. Ik weet het nog zo goed, mijn konijnenhok was leeg." Zo begint Flappie, een liedje van Youp van 't Hek uit 1977 over een konijn dat de Kerst niet overleeft. Ruim veertig jaar later gaat Flappie internationaal: singer-songwriter Todd Rundgren heeft een Engelstalige versie het nummer opgenomen.

Youp van 't Hek is er trots op, vertelde hij in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. "Ik moet je eerlijk zeggen dat ik wel van Todd Rundgren gehoord had, maar ik wist niet dat het zo'n beroemde man was"